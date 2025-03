Cenário de inflação de curto prazo segue adverso, diz ata do Copom

O cenário de inflação de curto prazo segue adverso, diz a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), divulgada nesta terça-feira, 25. "A inflação de serviços, que tem maior inércia, segue acima do nível compatível com o cumprimento da meta e acelerou nas observações mais recentes, em contexto de hiato positivo", destacou o colegiado no parágrafo 11 do documento.

Com relação aos bens industrializados, a cúpula do BC enfatizou que o movimento recente do câmbio pressionou preços e margens, já materializado em elevação dos preços no atacado, sugerindo ainda repasse para os preços no varejo nos próximos meses. "Os preços de alimentos mantêm-se elevados e tendem a se propagar para outros preços no médio prazo em virtude da presença de importantes mecanismos inerciais da economia brasileira", previu.