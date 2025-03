Ata: para convergência da inflação à meta sem maior custo, Selic precisa atuar sem impedimento

Após traçar um cenário para o mercado de crédito no parágrafo sete da ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) disse, divulgada nesta terça-feira, 25, o colegiado enfatizou a importância de manter os canais de política monetária desobstruídos e salientou que financiamentos são uma forma de sua transmissão para a economia.

"Com relação à política econômica de forma mais geral, o aspecto mais ressaltado foi a relevância da manutenção de canais de política monetária desobstruídos e sem elementos mitigadores para sua ação", trouxe a cúpula do BC no parágrafo oito.