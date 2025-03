Ata: cenário externo segue desafiador, com incertezas econômicas e geopolíticas relevantes

A ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), divulgada nesta terça-feira, 25, apresentou um denso texto para detalhar o mercado internacional. Além de continuar a avaliação de que o quadro externo segue desafiador não apenas do ponto econômico, mas também geopolítico, abriu grande espaço para analisar a economia dos Estados Unidos, sob a administração de Donald Trump, e seus impactos pelo globo, detectando que há mais incertezas e deterioração no front do que na reunião de janeiro.

Para o colegiado, o cenário externo se mantém desafiador, com incertezas econômicas e geopolíticas relevantes. "Avalia-se que há um concomitante aumento da incerteza e deterioração do cenário de crescimento global em relação ao Copom anterior", enfatizou a ata no parágrafo 13.