Ata: cenário desafiador exige restrição monetária maior e por mais tempo que em outros momentos

O quadro desafiador para a inflação exige restrição monetária maior e por mais tempo que em outros momentos, de acordo com a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), divulgada nesta terça-feira, 25. "O cenário de convergência da inflação à meta torna-se mais desafiador com expectativas desancoradas para prazos mais longos e exige uma restrição monetária maior e por mais tempo do que outrora seria apropriado", apontou o parágrafo 10 do documento.

O colegiado ressaltou que as expectativas de inflação, medidas por diferentes instrumentos e obtidas de diferentes grupos de agentes, elevaram-se novamente em todos os prazos, indicando desancoragem adicional e tornando assim o cenário de inflação mais adverso.