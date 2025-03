Seleon entra para a equinocultura com investimento de R$ 10 milhões

A Seleon Biotecnologia, de melhoramento genético bovino, expandiu sua atuação para a equinocultura com um investimento de R$ 10 milhões. A empresa, sediada em Itatinga (SP), anunciou em nota que está reestruturando uma propriedade para inaugurar a primeira central brasileira de coleta e processamento de sêmen equino baseada em modelos internacionais.

Com inauguração prevista para o segundo semestre, a central seguirá protocolos sanitários rigorosos para atender garanhões de elite do Brasil e do exterior. A estrutura contará com um laboratório, banco criogênico e tecnologias para garantir a qualidade e segurança do material genético, afirmou a Seleon na nota.