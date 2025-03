Petróleo fecha em alta com ameaça de tarifa dos EUA a países que negociarem com Venezuela

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o contrato de petróleo WTI para maio subiu 1,22% (US$ 0,83), fechando a US$ 69,11 o barril. O Brent para junho, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), avançou 1,06% (US$ 0,76), alcançando US$ 72,37 o barril.

Os contratos futuros do petróleo fecharam o pregão nesta segunda-feira, 24, em alta, puxados pelo anúncio de que os Estados Unidos irão impor tarifas secundárias de 25% sobre as importações de países que comprarem petróleo e gás da Venezuela.

A ameaça do presidente Donald Trump elevou os preços futuros do petróleo, que já vinham estendendo os ganhos da semana passada com as expectativas sobre uma nova rodada de conversas entre autoridades russas e americanas acerca de um possível cessar-fogo mais amplo na Ucrânia.

"Não acho que esses barris venezuelanos desaparecerão do fornecimento global, mas eles definitivamente vão custar mais do que no passado e provavelmente forçarão um redirecionamento do petróleo global", diz Robert Yawger, do Mizuho. Embora muitos compradores tenham se afastado do petróleo iraniano, "não tenho certeza se eles querem fazer o mesmo com os fluxos venezuelanos", acrescenta.

A decisão também pode afetar as refinarias dos EUA, que já enfrentam tarifas sobre importações de petróleo bruto do Canadá e do México, observa Yawger.

Os EUA importaram cerca de 228.000 barris por dia de petróleo venezuelano em 2024, segundo a Administração de Informação de Energia (EIA, na sigla em inglês), uma agência do Departamento de Energia dos Estados Unidos. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) estimou a produção da Venezuela em 918 mil barris diários em fevereiro, com base em fontes secundárias.