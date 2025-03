No Japão, dirigentes do BoJ reforçam possibilidade de novos aumentos na taxa de juros

O vice-presidente do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês), Shinichi Uchida, disse nesta segunda-feira (24) que a instituição deverá fazer novos aumentos na taxa básica de juros do país, caso o cenário econômico se desenvolva conforme as projeções.

Na quarta-feira, 19, o BoJ manteve os juros em 0,50%, como era amplamente esperado por analistas.