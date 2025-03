Korean Air, Boeing e GE Aerospace fecham acordo comercial nos EUA de US$ 32 bi

O Departamento de Comércio dos Estados Unidos anunciou nesta segunda-feira, 24, um acordo comercial de US$ 32 bilhões entre a Korean Air, a Boeing e a GE Aerospace, em uma cerimônia presidida pelo secretário de Comércio, Howard Lutnick. O acordo prevê a compra de até 50 aeronaves de fuselagem larga, fabricadas pela Boeing, pela companhia aérea sul-coreana, todas equipadas com motores da GE Aerospace, reforçando a liderança norte-americana no setor de aviação.

O Departamento de Comércio ressaltou que, desde o início da gestão de Donald Trump, mais de US$ 3 trilhões em compromissos de investimento foram garantidos no país. O governo do republicano também reafirmou seu foco em reduzir o déficit comercial americano, promovendo acordos que fortaleçam a produção doméstica.