EUA estão 'voltando a privatizar a economia', diz secretário do Tesouro

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou que o governo norte-americano está "voltando a privatizar a economia" e que espera redução nas taxas de juros do país, conforme a "crise de custo de vida" é resolvida. "Vamos cortar os gastos públicos e reduzir o excesso de empregos no governo", disse, durante reunião de gabinete nesta segunda-feira, 24. "Esses trabalhadores poderão ser absorvidos pelo setor privado."

Bessent defendeu que este cenário permitirá o controle da inflação, o reequilíbrio do sistema bancário e a redução das taxas de juros, a medida em que a indústria dos EUA se fortaleça, criando mais empregos e aumentando a produtividade no país.