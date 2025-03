Esperamos completar em 2025 todos trabalhos para complementar acordo Mercosul-UE, diz Alckmin

O presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, disse nesta segunda-feira, 24, que espera a complementação dos trabalhos para o acordo entre o Mercosul e a União Europeia ainda neste ano. Alckmin elogiou o papel do País no comércio exterior. "O Brasil tem tradição de não ter litígio com ninguém. Defendemos o comércio exterior, o livre-comércio, e celebramos o acordo entre Mercosul e UE", afirmou, em participação remota no evento Rumos 2025, organizado pelo jornal Valor Econômico.

O presidente em exercício ainda salientou que o papel do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é ampliar as negociações comerciais. "O presidente está no Japão e uma das razões é o comércio exterior", pontuou.