Crescimento da demanda global por energia acelera em 2024 e supera média recente, diz AIE

O crescimento da demanda global por energia acelerou a 2,2% em 2024, bem acima da média de 1,3% registrada entre 2013 e 2023, avalia a Agência Internacional de Energia (AIE), em relatório divulgado nesta segunda-feira, 24. Economias emergentes lideraram o aumento da demanda e representaram mais de 80%, apesar do crescimento lento da China, enquanto economias desenvolvidas retomaram avanço modesto, depois de diversos anos de declínio na demanda por energia.

O relatório mostra que o setor de eletricidade teve a maior alta no ano passado, de aproximadamente 4,3%, o dobro da média anual registrada na última década. A agência atribui o resultado ao aumento acentuado no uso de eletricidade global devido aos recordes de temperatura, consumo industrial, eletrificação do transporte e crescimento de unidades de data center e inteligência artificial (IA).