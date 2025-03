China destaca oportunidades para Apple e reforça cooperação com EUA em encontro com Tim Cook

O ministro do Comércio da China, Wang Wentao, reuniu-se com o CEO da Apple, Tim Cook, em Pequim durante o fim de semana, para discutir o desenvolvimento da empresa no país e as relações comerciais e econômicas sino-americanas. Em comunicado, o ministério destacou a "resiliência da economia chinesa" e as "oportunidades significativas" para empresas estrangeiras, incluindo a Apple. Wang Wentao afirmou que "a economia chinesa tem forte resiliência, e seus fundamentos permanecerão sólidos a longo prazo".

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ele ressaltou que a China possui "um mercado enorme, um sistema industrial bem desenvolvido, recursos humanos de alta qualidade e um ambiente empresarial estável e aberto". O ministro também mencionou os avanços do país em tecnologias como inteligência artificial e computação em nuvem, impulsionados por "novas forças produtivas de qualidade, lideradas pela inovação".

"Esse cenário traz oportunidades notáveis para a Apple e empresas de todo o mundo", disse Wang, incentivando a multinacional a "continuar explorando o mercado chinês e alcançar um desenvolvimento compartilhado com a China". Relações com os EUA Sobre as relações com os EUA, o ministro enfatizou que a cooperação comercial e econômica é "uma força estabilizadora nos laços bilaterais".

Ele criticou a "desvinculação comercial com a China e a generalização do conceito de segurança nacional", posições rejeitadas, segundo ele, pela "comunidade empresarial". Wang reiterou que a China está "disposta a trabalhar com os EUA para criar um ambiente justo, estável e previsível para a cooperação comercial". Cook respondeu afirmando que "a China é um mercado importante, com um rico pool de talentos e vitalidade inovadora", além de ser uma "parceira crucial na cadeia de suprimentos da Apple". O executivo reafirmou o "compromisso da Apple com o desenvolvimento de longo prazo no país" e anunciou planos para "aumentar os investimentos na cadeia de suprimentos, pesquisa e desenvolvimento, e marketing na China".