BYD supera Tesla com receita de US$ 107 bilhões e lucro de US$ 5,55 bilhões em 2024

A montadora de carros elétricos BYD reportou receita superior à da sua rival norte-americana Tesla em 2024, segundo balanço divulgado nesta segunda-feira, 24. No ano passado, o lucro líquido da empresa chinesa aumentou 34%, alcançando US$ 5,55 bilhões, enquanto sua receita subiu 29%, para US$ 107 bilhões. Já a Tesla registrou receita de US$ 97,7 bilhões e lucro de US$ 7,6 bilhões no ano.

No quarto trimestre de 2024, o lucro da BYD cresceu 73% em relação ao trimestre anterior, a US$ 2,07 bilhões, superando as expectativas de analistas consultados pela Visible Alpha, que previam US$ 1,98 bilhão.