Bolsas da Europa recuam com PMIs fracos e incertezas sobre tarifas dos EUA

As bolsas europeias fecharam majoritariamente em queda na sessão desta segunda-feira, 24, pressionadas por dados dos índices de gerentes de compras (PMIs, na sigla em inglês) na zona do euro e no Reino Unido. Apesar iniciarem o pregão no positivo, os mercados perderam força após a divulgação dos números.

Na zona do euro e na Alemanha, os PMIs de manufatura superaram as expectativas, mas os de serviços registraram quedas inesperadas. Já no Reino Unido, o setor industrial decepcionou, ofuscando o desempenho positivo dos serviços.