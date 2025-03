BB Seguridade afirma não ter sido notificada por MPT sobre denúncias de assédio

A BB Seguridade informou nesta segunda-feira, 24, que não foi formalmente notificada pelo Ministério Público do Trabalho do Distrito Federal (MPT-DF) sobre qualquer investigação relacionada à denúncia de episódios de assédio na Superintendência de Controles Internos e Integridade (SCI).

A companhia destacou ainda que todas as denúncias formalizadas por meio de seus canais, disponíveis a funcionários, terceirizados e profissionais parceiros, possuem "caráter confidencial e são apuradas com rigor, investigadas e tratadas de forma tempestiva pelos órgãos internos competentes, sendo adotadas as medidas cabíveis sempre que houver comprovação dos fatos".