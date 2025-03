Alckmin diz que foco em núcleos pelo Fed é medida inteligente e deve ser estudada pelo BC

O presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, voltou a elogiar o foco do Federal Reserve (Fed, banco central americano) nas decisões sobre política monetária ao núcleo de inflação, que exclui itens voláteis como alimentos e energia. Para Alckmin, a medida é inteligente e deve ser estudada pelo Banco Central.

Alckmin argumentou, no caso dos alimentos, que alterações climáticas elevam o preço dos itens - e não será o juro alto capaz de reduzir o preço. "Não adianta aumentar os juros que não vai chover", afirmou, durante o evento Rumos 2025, organizado pelo jornal Valor Econômico. "Só prejudica a economia e, no caso do Brasil, pior ainda, porque aumenta a dívida pública", frisou.