Nova linha de consignado recebe 1,5 milhão de pedidos de empréstimos em um dia

Até às 18h de hoje, 21, foram simulados 15.098.810 pedidos de empréstimos, com 1.584,436 propostas solicitadas e 1.494 contratos fechados por meio do aplicativo da Carteira do Trabalho Digital. / Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

A nova linha de empréstimo consignado, Crédito do Trabalhador, já está disponível para os trabalhadores com carteira assinada, incluindo empregados domésticos, rurais e assalariados de MEIs. A Medida Provisória que libera o Crédito do Trabalhador, entrou em vigência nesta sexta-feira, 21.

Com juros reduzidos e contratação 100% digital, a medida gerou impacto imediato: até as 18 horas do primeiro dia, a Dataprev registrou 15 milhões de simulações de crédito, com 1.584.436 propostas solicitadas e 1.494 contratos realizados com bancos e instituições financeiras. Toda a operação é realizada pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, que já conta com 68 milhões de usuários cadastrados.

O que é o Crédito do Trabalhador

O Crédito do Trabalhador é um empréstimo consignado: o valor das parcelas é descontado automaticamente da folha de pagamento, o que reduz o risco para quem empresta e permite juros menores.

O trabalhador pode usar até 10% do saldo do FGTS como garantia, ou até 100% da multa rescisória em caso de demissão. O objetivo do programa é oferecer crédito mais barato e dar uma alternativa a quem já tem dívidas com juros altos — como cartão de crédito, cheque especial ou financiamentos comuns.

A nova linha é voltada exclusivamente para quem tem contrato formal de trabalho e está ativo no eSocial. O limite de comprometimento com as parcelas é de até 35% do salário. Essa medida visa beneficiar trabalhadores em diversas áreas, incluindo os setores mais vulneráveis, como empregados domésticos e rurais, além dos MEIs.



“O trabalhador precisa ter cautela, analisar as melhores propostas, e não fazer um empréstimo desnecessário. Essa é uma oportunidade para migrar de um empréstimo com taxas de juros altos para o consignado com juros mais baixos”, disse o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho.

Como simular e contratar

A simulação e o pedido são feitos diretamente no app Carteira de Trabalho Digital. Veja como funciona:

Acesse ou baixe o app (Android ou iOS) e faça login com a conta Gov.br.

No menu, clique na aba Crédito do Trabalhador.

Digite o valor desejado para simular.

O sistema mostra as propostas disponíveis com prazos e taxas.

Escolha a mais vantajosa e envie a solicitação de proposta.

A resposta será enviada pelo próprio aplicativo.

A partir de 25 de abril, bancos poderão também oferecer essa linha de crédito por seus próprios canais digitais.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva classificou o programa como uma forma de tirar os brasileiros da mão de agiotas e instituições que cobram juros abusivos.