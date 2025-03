Juros: taxas sobem por preocupação com orçamento e ajuste residual pós-Copom

As taxas dos contratos de Depósito Interfinanceiro (DI) continuaram a subir nesta sexta-feira, 21, refletindo a reação dos investidores ao orçamento do governo para 2025 e, em menor grau, a continuidade dos ajustes na curva após a sinalização dada pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central na quarta-feira, de pelo menos mais um aumento da Selic.

O orçamento aprovado pelo Congresso prevê saldo positivo de R$ 15 bilhões nas contas públicas neste ano, mas o número foi visto com desconfiança pelo mercado. Primeiro, porque a conta não considera a despesa real do programa Pé-de-Meia, que foi subestimada no orçamento - ficou em R$ 1 bilhão, mas pode chegar a R$ 15,5 bilhões, consumindo todo o superávit previsto. Depois, porque o plano calcula receita maior e despesa menor que as estimativas de economistas e de técnicos do próprio governo.