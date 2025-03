FecomercioSP: Índice de Estoques do comércio paulistano cai 1,5% em março ante fevereiro

Indicador de adequação dos estoques do comércio paulistano, o Índice de Estoques (IE) da Federação do Comércio do Estado de São Paulo (FecomercioSP) caiu 1,5% em março em comparação a fevereiro. O índice recuou para 106,7 pontos, marcando a segunda queda consecutiva. Comparativamente a março de 2024, o IE registrou queda de 6,9%. É a menor pontuação desde junho de 2021, segundo a entidade. O índice é elaborado mensalmente pela FecomercioSP e a escala de pontuação varia de 0 (inadequação total) a 200 pontos (adequação total).

A leitura da trajetória do índice confirma uma queda que se estende desde novembro. Em janeiro, houve relativa estabilidade e o índice voltou a cair nos dois meses seguintes. Ao analisar a composição do indicador, afirmam os técnicos da FecomercioSP, verifica-se uma forte queda da parcela de empresários que declararam ter estoques adequados e um aumento dos que os consideram elevados.

Em março, 53,2% dos empresários declararam estar com estoques adequados, variação para baixo de 0,8 ponto porcentual em relação ao mês anterior e o menor patamar desde julho de 2021. Em contrapartida, o porcentual de empresas que relataram estar com os estoques inadequados acima - ou seja, com excesso de mercadorias nas prateleiras - avançou 1,5 ponto porcentual no mesmo período, atingindo 27,3%, o maior nível desde abril de 2023. Por fim, 19,2% dos empresários afirmaram ter estoques abaixo do adequado, a segunda queda seguida. "Os resultados apurados pelo IE nas últimas edições indicam que as vendas deste início de ano estão abaixo do projetado pelos empresários, considerando o aumento do porcentual de empresários que declararam ter excesso de mercadoria nas prateleiras, o maior desde abril de 2023. Desde o ano passado, a FecomercioSP vinha alertando os empresários sobre a gestão dos estoques considerando uma possível desaceleração das vendas em decorrência do cenário econômico marcado por alta das taxas de juros e inflação acima do teto da meta", pontuam os técnicos da FecomerciooSP. Segundo eles, essa previsão parece estar se confirmando - e preocupa já que estoque parado significa dinheiro parado, e pode ser prejudicial para a saúde financeira das empresas.