Diante muita incerteza, o ideal é esperar as 'coisas se esclarecerem', diz dirigente do Fed

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Chicago, Austan Goolsbee, adotou um tom de cautela e afirmou que, diante muita incerteza, o ideal é esperar as "coisas se esclarecerem", em entrevista para a CNBC TV, nesta sexta-feira, 21. Segundo o dirigente, o cenário pede para que o máximo de dados possível seja obtido.

"Além das tarifas, temos que pensar em cortes de impostos e outras questões. As condições atuais podem ser choque para economia, dependendo do tempo que durarem", disse o membro do Fed, ao enfatizar que ainda acredita que a economia dos Estados Unidos "tem força" e é resiliente.