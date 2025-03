Após governo 'arrumar a casa' na parte fiscal, projeto do IR visa a justiça social, diz Durigan

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, disse nesta sexta-feira, 21, que a proposta de isentar quem ganha até R$ 5 mil por mês do imposto de renda (IR) visa a justiça social, e não a um ajuste fiscal. O governo conseguiu apresentar essa pauta porque já cuidou das contas públicas, ele afirmou.

O secretário relembrou a aprovação do novo arcabouço fiscal e afirmou que o germe da reforma do IR foi plantado ainda em 2023, quando a equipe econômica propôs a tributação dos fundos exclusivos e offshore.

Durigan também destacou os indicadores econômicos do governo Lula, citando o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2023 e 2024, a queda da pobreza e os dados de emprego.

'Entrega maiúscula'

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda disse também que a aprovação da reforma tributária do consumo e da proposta que isenta do Imposto de Renda quem ganha até R$ 5 mil por mês vai ser uma "entrega maiúscula" do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.