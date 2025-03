ANP: indicação de blocos para 5º leilão da oferta permanente de concessão vai até 31/3

A Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) emitiu um alerta ao setor sobre o fim do prazo para empresas licitantes inscritas na Oferta Permanente de Concessão (OPC) apresentarem declarações de interesse e garantias de oferta para os setores disponíveis no edital.

Até 12 de maio, as licitantes aptas a participar do leilão ainda poderão apresentar declarações de interesse e garantias de oferta para os setores divulgados.

As licitantes constantes da relação que não apresentem declaração de interesse poderão apresentar ofertas em consórcio com licitante que tenha declarado interesse no prazo do cronograma do ciclo, esclarece a ANP