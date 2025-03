Alckmin: Temos que reconquistar a América do Sul; perdemos espaço na região

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse nesta sexta-feira, 21, que o Brasil precisa pisar no acelerador no comércio exterior, a começar pela ampliação do Mercosul. Durante discurso a sindicalistas na sede da Força Sindical, ele citou a entrada da Bolívia como quinto membro do bloco como um acontecimento importante para o crescimento do comércio regional.

"O comércio começa com os vizinhos. Nós temos que reconquistar a América do Sul e a América Latina. Nós perdemos espaço aqui na região", afirmou Alckmin. Ele também classificou a celebração do acordo entre Mercosul e União Europeia como um evento de "importância mundial", por englobar 720 milhões de pessoas e US$ 22 trilhões em PIB na soma de todas as economias.