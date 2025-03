Trump tem todo o direito de criticar a decisão do Fed, diz porta-voz da Casa Branca

A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem todo o direito de criticar a decisão do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de manter as taxas de juros no país. "Trump é claro quando diz que ele quer taxas mais baixas. Taxas menores vão ajudar com um 'boom' da economia dos EUA", acrescentou.

Leavitt também destacou que o dia 2 de abril será um "grande dia para nosso país", com o anúncio das tarifas recíprocas previstas para essa data. "Terão grandes anúncios sobre acordos comerciais recíprocos. Trump vai denunciar acordos injustos para os EUA neste dia", afirmou. "Grandes tarifas por vir."