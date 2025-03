Riscos ao crescimento de várias economias desenvolvidas seguem negativos, avalia BoE

O Comitê de Política Monetária (MPC, na sigla em inglês) do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) avalia que os riscos no curto prazo para a atividade de várias economias desenvolvidas, incluindo o Reino Unido, continuam sendo negativos em meio à guerra comercial deflagrada pela política tarifária do governo Trump, segundo o comunicado da reunião de política monetária desta quinta-feira, 20.

Ainda no documento, o MPC aponta que as pressões inflacionárias e salariais no Reino Unido estão moderando, mas "continuam um tanto elevadas".