Relator diz que parecer deixa ao governo mais de R$ 12 bi relativos a ajuste inflacionário

Em leitura do seu parecer do Orçamento de 2025 na Comissão Mista de Orçamento (CMO) do Congresso, nesta quinta-feira, 20, o senador Angelo Coronel (PSD-BA) afirmou que "não há que se falar em cortes, mas em ajustes necessários" e disse que o seu parecer deixa R$ 12 bilhões para o governo por conta de um ajuste inflacionário.

"Há quem tente apontar cortes inexistentes, mas é preciso ser claro: não há que se falar em cortes, e sim, em ajustes necessários para que o Orçamento atenda de forma mais inteligente as demandas do Brasil", declarou o relator do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2025.