Não acredito ser necessária uma recessão para controlar a inflação no país, afirma Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quinta-feira (20) que não é preciso causar uma recessão no Brasil para debelar a inflação. Ele afirmou que controlar o aumento de preços é tarefa do governo e do Banco Central (BC), que vão agir para chegar ao alvo. Segundo Haddad, o governo tem compromisso com o resultado primário zero e vai perseguir o objetivo. "Eu não acredito que você precisa de uma recessão para baixar a inflação no Brasil, não acredito nisso", disse Haddad, no programa "Bom Dia, Ministro", da EBC. "Eu acho que você consegue administrar a economia de maneira a crescer de forma sustentável, sem que a inflação saia do controle."

O ministro afirmou que as equipes do governo e do BC fizeram um esforço grande para construir uma relação institucional. Ele disse que a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou por uma "experiência inédita" com uma transição de dois anos no BC, devido à autonomia operacional da autarquia.