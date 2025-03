Lucro da Fonterra aumenta 8% no 1º semestre fiscal, para US$ 424 milhões

A companhia de lácteos Fonterra, da Nova Zelândia, obteve lucro de 729 milhões de dólares neozelandeses (US$ 424 milhões), depois de impostos, no primeiro semestre de seu ano fiscal 2025, encerrado em 31 de janeiro, informou a companhia. O resultado é 8% maior do que o registrado em igual período do ano fiscal anterior, de 674 milhões de dólares neozelandeses (US$ 1 = 1,7195 dólar neozelandês).

O lucro operacional aumentou 16% na mesma comparação, para 1,107 bilhão de dólares neozelandeses.