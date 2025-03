Lagarde, do BCE, prevê crescimento menor e inflação maior com tarifas dos EUA

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, disse nesta quinta-feira (20) que um aumento de tarifas dos EUA sobre importações da União Europeia (UE) e medidas retaliatórias do bloco enfraqueceriam o crescimento econômico da zona do euro e impulsionaria a inflação.

Em discurso no Parlamento Europeu, Lagarde citou análise do BCE sugerindo que tarifas de 25% dos EUA a produtos da UE reduziriam o avanço do Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro em 0,3 ponto porcentual no primeiro ano.