Juros: taxas sobem com leilão e após Copom sinalizar novo aumento da Selic

A postura do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central no comunicado divulgado ontem, enfatizando o nível elevado da inflação e se comprometendo a uma nova elevação da Selic, surpreendeu os investidores e provocou aumento das taxas dos contratos de Depósito Interfinanceiro (DI), com efeito principalmente na ponta curta da curva. O volume elevado de títulos ofertado pelo Tesouro em leilão também colaborou para o avanço, mas com influência mais evidente nos vértices médios e longos.

"O Copom manteve o ciclo em aberto. Citou a próxima reunião, com nova alta de magnitude menor, mas não trouxe indicação sobre o fim do ciclo", disse Luciano Costa, economista-chefe e sócio da Monte Bravo Investimentos. "Isso provocou um movimento de correção no mercado, que estava imaginando que o BC pudesse encerrar o ciclo", acrescentou.