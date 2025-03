Haddad repete que não é possível dar cavalo de pau no comando do BC, em referência a Galípolo

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quinta-feira (20) que o aumento de 1 ponto porcentual na taxa Selic realizado na quarta-feira, 19, pelo Comitê de Política Monetária (Copom) estava "contratado" desde dezembro, quando o Banco Central era presidido por Roberto Campos Neto, indicado ao cargo pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.

"Você não pode, na presidência do Banco Central, dar um cavalo de pau depois que se assumiu", disse, durante participação no programa "Bom Dia, Ministro", da EBC. "O novo presidente, com os novos diretores, eles têm aí uma herança a administrar, mais ou menos como eu tive uma herança a administrar em relação ao Paulo Guedes ex-ministro da Economia."