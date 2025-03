Haddad afirma que continuará na defesa pela taxação dos mais ricos

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu nesta quinta-feira, 20, a reforma para a renda proposta pelo governo, disse que continuará com a ideia de defesa da taxação dos mais ricos, mas que também está aberto para ouvir ideias melhores para compensar a ampliação da isenção do Imposto de Renda (IR) para R$ 5 mil. "Nós não estamos propondo uma revolução, nós estamos propondo que um super rico pague uma alíquota média igual a do professor de escola pública. Se ele não conseguir entender que ele tem que pagar uma alíquota igual a do professor de escola pública, que ganha R$ 5 mil e deixa R$ 500, aí fica muito difícil, dá a impressão que esse País não vai mudar nunca", disse durante entrevista à GloboNews.

Haddad reiterou que o estudo sobre a reforma da renda é anterior às pesquisas e que a medida não foi lançada como uma resposta à piora na avaliação do governo. Questionado se esse projeto do IR seria a reforma da renda, ele ponderou que ela já começou quando o governo tributou offshores e os fundos fechados, e garantiu que até o final do ano haverá aprovação deste projeto, desde que haja uma compensação.