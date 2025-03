Gleisi: projeto do IR deve ser aprovado no Congresso apesar de avaliações pessimistas

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann, afirmou em suas redes sociais nesta quinta-feira, 20, que o projeto do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) deve ser aprovado no Congresso, embora enfrente algumas "avaliações pessimistas".

Pela proposta, a perda de receita com ampliação da faixa de isenção do IR para até R$ 5 mil - além de descontos do tributo em ganhos salariais mensais entre R$ 5 mil e R$ 7 mil - será de R$ 25,84 bilhões em 2026, segundo dados do governo federal.