Eneva registra prejuízo líquido de R$ 962,6 milhões 4º trimestre de 2024

A Eneva registrou prejuízo líquido de R$ 962,6 milhões o quarto trimestre de 2024, perda 3,3 vezes maior que os R$ 290,6 milhões de prejuízo anotados no mesmo período do ano anterior. Com isso, no ano, a companhia lucrou R$ 42 milhões, 80,7% abaixo do verificado no exercício de 2023.

O Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (Ebitda, da sigla em inglês) ICVM consolidado totalizou R$ 607,9 milhões no trimestre, queda de 41,3% em relação a igual intervalo do ano anterior.