Bolsas de NY fecham em queda em ajuste após ganhos com Fed; Tesla cai

As bolsas de Nova York fecharam em queda nesta quinta-feira, 20, em um ajuste depois da alta na véspera com a decisão do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de manter as taxas de juros estáveis, enquanto a instituição manteve a previsão anterior de duas reduções este ano. O Dow Jones cedeu 0,03%, aos 41.953,32 pontos. O S&P 500 perdeu 0,22%, para 5.662,89 pontos, enquanto o Nasdaq teve baixa de 0,33%, encerrando 17.691,63 pontos. Os dados são preliminares.

A Intel caiu 0,66%. As ações fazem uma correção após subirem acentuadamente desde que a empresa disse na semana passada que nomearia o ex-membro do conselho Lip-Bu Tan como seu novo CEO.

A Tesla terminou com baixa de 0,17%, a US$ 236,26. Os analistas da Piper Sandler reduziram sua meta de preço para as ações de US$ 500 para US$ 450, mas mantiveram sua classificação overweight. Separadamente, a Tesla anunciou um recall de 46 mil veículos Cybertruck.

As ações da FedEx cederam 0,4% e as da Nike caíram 1,55% antes da divulgação de resultados após o fechamento da sessão.

No front macroeconômico, os dados divulgados nesta quinta mostraram que os pedidos de auxílio-desemprego registrados na semana passada permanecem dentro da faixa de 200.000 a 250.000 observada desde outubro, indicando que as demissões no governo federal dos EUA não tiveram um impacto significativo.