Bolsas da Europa fecham em queda após alerta de Lagarde sobre tarifas dos EUA

As bolsas europeias fecharam em baixa nesta quinta-feira, 20, atenuando as perdas registradas pela manhã, após a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, alertar que o aumento de tarifas dos EUA pode enfraquecer o crescimento econômico da zona do euro. Em Londres, o FTSE 100 teve queda de 0,05%, fechando em 8.701,99 pontos. O DAX, de Frankfurt, caiu 1,18%, para 23.013,13 pontos. Já o CAC 40, em Paris, recuou 0,95%, encerrando o dia em 8.094,20 pontos. Em Madri, o Ibex 35 caiu 0,69%, para 13.315,40 pontos, enquanto o PSI 20, em Lisboa, recuou 0,61%, a 6.860,96 pontos. Em Milão, o FTSE MIB teve queda de 1,32%, fechando em 39.188,17 pontos. Os dados ainda são preliminares.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Durante discurso no Parlamento Europeu, Lagarde apresentou cálculos sobre os impactos das tarifas impostas pelos EUA sobre produtos da União Europeia, além das possíveis medidas retaliatórias do bloco, que podem desacelerar o crescimento econômico da zona do euro e pressionar a inflação.

Mais cedo, o Banco da Inglaterra manteve sua taxa de juros em 4,50% e foi cauteloso ante as expectativas de cortes nas próximas reuniões. Ainda assim, analistas do Morgan Stanley afirmam que a desaceleração dos salários no Reino Unido pode aumentar a probabilidade de um corte na taxa já em maio. Já o Banco Nacional da Suíça (SNB) reduziu sua taxa básica em 25 pontos-base, para 0,25%, enquanto o banco central da Suécia, o Riksbank, manteve sua principal taxa de juros em 2,25%. Segundo o CEO do Swissquote, Marc Buerki, o mercado financeiro suíço segue aquecido. "Meus clientes suíços estão olhando cada vez mais para empresas europeias. Eles têm um bom nível de conhecimento financeiro e buscam bons desempenhos tanto no mercado local quanto no exterior", afirmou. Entre as ações, a Nestlé subiu 1,49% em Zurique, após anunciar planos de fechar duas fábricas na Alemanha devido ao excesso de capacidade, ao aumento dos custos e à maior sensibilidade dos consumidores aos preços, segundo informações da Reuters.