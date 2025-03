BC da África do Sul mantém juros em 7,50% ao ano diante de grande incerteza global

O Banco Central da África do Sul (Sarb, na sigla em inglês) decidiu manter a taxa básica de juros do país em 7,50% ao ano. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 20, pelo presidente da instituição, Lesetja Kganyago, que atribuiu a decisão ao cenário global desafiador. "A economia mundial enfrenta níveis extremos de incerteza. As tensões comerciais se intensificaram e relações geopolíticas de longa data estão mudando abruptamente", afirmou.

Diante desse contexto "imprevisível", o BC optou por manter a taxa estável.