Zona do euro: revisada para baixo, taxa anual do CPI desacelera a 2,3% em fevereiro

Na comparação mensal, o CPI do bloco subiu 0,4% em fevereiro, vindo também abaixo do consenso da FactSet, de alta de 0,5%.

O núcleo do CPI, que desconsidera os preços de energia e de alimentos, teve acréscimo de 2,6% em fevereiro ante igual mês do ano passado, perdendo força ante o avanço de 2,7% de janeiro. No confronto mensal, o núcleo do CPI aumentou 0,5%.