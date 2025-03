Taxas de juros ficam estáveis antes de decisões de BCs dos EUA e Brasil

Os juros futuros operam estáveis em toda curva e com liquidez reduzida na manhã desta quarta-feira, 18, com investidores em compasso de espera pelas decisões de política monetária dos bancos centrais dos Estados Unidos e do Brasil, à tarde. Até lá, as oscilações tendem a se manter estreitas. Às 9h21 desta quarta-feira, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 marcava 14,730%, estável. O DI para janeiro de 2027 estava em 14,430%, de 14,424% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 marcava 14,180%, de 14,188% na terça-feira, 18.