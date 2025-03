Nove dirigentes do Fed projetam juros nos EUA entre 3,75% e 4% no fim de 2025

Dentre os 19 dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) presentes na reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) desta quarta-feira, nove acreditam que os juros terminarão 2025 entre 3,75% e 4%, 50 pontos-base abaixo do patamar de 4,25% a 4,50% mantido na reunião desta quarta-feira.

Outros 4 dirigentes acreditam que a taxa terminará 2025 entre 4,25% e 4,5%, enquanto outros 4 banqueiros centrais defendem que os juros devem encerrar o ano entre 4% e 4,25%.