Mediana das projeções do Fed para o PCE sobe para 2025 e 2026 e permanece estável para 2027

A estimativa para este ano aumentou em 2,5% em dezembro para 2,7% em março. Para 2026, a mediana subiu de 2,1% para 2,2%. As medianas de 2027 e de longo prazo permaneceram em 2,0%.

A mediana da projeções dos dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) para a inflação nos Estados Unidos medida pelo índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) subiu para 2025 e 2026.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A mediana das projeções para o núcleo do PCE (que exclui itens voláteis, como alimentos e energia) em 2025 avançou de 2,5% para 2,8%. A mediana de previsão para 2026 seguiu em 2,2%. Para 2027, se manteve em 2,0%. Não há projeções para o núcleo do PCE no longo prazo.