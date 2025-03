Juros: taxas caem após decisão do Fed e à espera de sinalização do Copom

As taxas dos contratos de Depósito Interfinanceiro (DI) passaram a cair, acompanhando os juros dos Treasuries após a decisão do Federal Reserve, e fecharam o pregão em baixa. O foco dos investidores agora se desloca para a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, que deve elevar a Selic de 13,25% para 14,25%, e para eventuais sinalizações sobre a trajetória da taxa básica brasileira.

O banco central americano manteve os juros intactos, como esperado, mas em comunicado ressaltou a incerteza econômica e decidiu enxugar mais devagar a liquidez injetada no sistema financeiro. Além disso, a instituição reduziu a previsão de crescimento dos Estados Unidos, e a maioria dos membros do comitê de política monetária indicou que espera diminuição nos juros no decorrer deste ano, mesmo diante dos sinais de pressão inflacionária crescente.