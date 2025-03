Hapvida tem lucro líquido ajustado de R$ 514,7 Mi no 4tri24, alta de 98,8% ante 4tri23

Já em 2024, o lucro líquido ajustado totalizou R$ 1,836 bilhão, um crescimento anual de 170,3%. No critério sem ajuste, a companhia teve lucro de R$ 270,3 milhões no ano passado, e reverteu prejuízo de R$ 828,4 milhões registrado em 2023.

A Hapvida apresentou lucro líquido ajustado de R$ 514,7 milhões no quarto trimestre de 2024, alta de 98,8% ante o mesmo período de 2023. No critério sem ajuste, a companhia teve lucro de R$ 167,8 milhões, revertendo o prejuízo de R$ 82 milhões visto no quatro trimestre de 2023.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, amortizações e depreciação) ajustado ficou em R$ 1,062 bilhão no quarto trimestre, alta de 19,4% na comparação anual. A margem Ebitda ajustado ficou em 14,2%, avanço de 2,8 pontos porcentual na mesma base de comparação. No ano passado, o Ebitda ajustado atingiu R$ 3,794 bilhões, avanço de 34,9% frente a 2023.

Segundo a companhia, em seu release de resultados divulgado há pouco, a receita líquida foi beneficiada principalmente pelo "crescimento da linha de Planos de Saúde e Odontológicos, resultado dos reajustes de preços necessários para o equilíbrio financeiro dos contratos, da recomposição dos tickets médios e do crescimento do número de beneficiários."

A receita líquida, por sua vez, foi de R$ 4,472 bilhões entre outubro e dezembro de 2024, 7,8% acima do visto nos mesmos meses de 2023. No ano de 2024, a receita líquida chegou a R$ 28,9 bilhões, 5,8% acima de 2023.

O resultado financeiro da companhia totalizou uma despesa líquida de R$ 29,1 milhões, 88,9% menor frente ao terceiro trimestre de 2024 e 90,8% menor ante a despesa do quarto trimestre de 2024.

A dívida líquida passou de R$ 4,1 bilhões ao fim de outubro para R$ 4,534 bilhões no encerramento de dezembro, representando um aumento de 10,6%, encerrando o período com uma alavancagem de 1,06 vez (relação da dívida líquida com o Ebitda ajustado), ante 0,99 vez no terceiro trimestre.

Sinistralidade Caixa