Guararapes tem lucro líquido de R$ 249,9 mi no 4º trimestre, alta de 8,8% em um ano

O Grupo Guararapes, responsável pela rede de lojas Riachuelo, reportou lucro líquido de R$ 249,9 milhões no quarto trimestre de 2024, alta de 8,8% ante o mesmo período de 2023. No acumulado de 2024, o lucro líquido totalizou R$ 235 milhões e reverteu prejuízo de R$ 34,3 milhões apurado um ano antes.

"Pagamos mais de R$ 1,2 bilhão em dívidas e, com esse processo de desalavancagem, foi possível reverter o prejuízo e terminar o último trimestre do ano com um lucro sólido", afirmou. O grupo encerrou o ano com uma alavancagem financeira de 0,3 vez (dívida líquida/Ebitda).