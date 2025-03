Fazenda eleva projeção do IPCA de 2025 para 4,9%, acima do teto da meta

O Ministério da Fazenda aumentou a sua projeção para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2025 para 4,9% - acima do teto da meta, de 4,5% - no Boletim Macrofiscal divulgado nesta quarta-feira, 19, pela Secretaria de Política Econômica (SPE). A projeção era de 3,6% no boletim anterior, de novembro, e de 4,8% no documento "2024 em retrospectiva e o que esperar de 2025", publicado em fevereiro.

"Frente às variações acumuladas em 12 meses até fevereiro, a expectativa até o final do ano é de desaceleração nos preços monitorados e de alimentos, de estabilidade na inflação de serviços e de aceleração nos preços de bens industriais", diz a SPE. "As medidas para conter o avanço nos preços de alimentos podem contribuir para melhorar esse cenário, assim como a manutenção do câmbio em patamar mais próximo de R$ 5,80."