Faturamento do varejo cresce 8% em fevereiro ante 1 ano antes, diz IPV da HiPartners

O faturamento nacional do varejo físico cresceu 8% em fevereiro neste ano, em relação ao mesmo mês de 2024. Os dados fazem parte da pesquisa Índice de Performance do Varejo (IPV), da HiPartners. O fluxo de visitação apresentou crescimento expressivo, especialmente nas lojas de rua, que registraram alta de 18% na comparação anual, enquanto as lojas de shopping tiveram incremento mais moderado, de 3%.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Por região, o Norte destacou-se com crescimento de 11,15% no faturamento, seguido pelo Centro-Oeste (+9,87%). O Sul liderou o crescimento no fluxo de clientes (+28,70%), embora com desempenho mais modesto no faturamento (+6,45%).

O ticket médio geral, por sua vez, subiu 8,4%, com variações regionais e por tipo de estabelecimento. As lojas de shopping tiveram aumento de 10,2%, enquanto as de rua avançaram 8,0%. O levantamento ainda destaca que o mês de fevereiro mostrou uma "retomada consistente", após janeiro ter sido marcado pela sazonalidade tradicional de desaceleração no varejo. "O desempenho do varejo reflete um cenário de ajustes e consolidação", disse o sócio da HiPartners, Eduardo Terra. Em janeiro, o Varejo Restrito (que exclui veículos e materiais de construção) cresceu 3,1% na comparação anual, enquanto o Varejo Ampliado avançou 2,2%. Apesar disso, ajustes sazonais revelaram quedas moderadas no Varejo Restrito.