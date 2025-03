CCJ do Senado marca audiência sobre 'devedor contumaz' para próxima semana e votação para abril

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal marcou para a próxima semana uma audiência pública sobre o projeto de lei complementar do devedor contumaz. A votação, pelo acordo feito entre os integrantes do colegiado, será na semana seguinte, a primeira de abril.

O acordo firmado entre os congressistas é que o relatório de Veneziano fosse lido nesta quarta-feira, 19, o que ocorreu desde o período da manhã, e que fosse concedido pedido de vista em seguida - impossibilitando um novo adiamento regimental mais à frente.