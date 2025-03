Bradesco: Comunicado do BC reforça estratégia de subir juro o suficiente para esfriar atividade

Os economistas do Departamento Econômico do Bradesco, após lerem o comunicado que se seguiu ao término do Copom nesta noite, inferiram que o colegiado reforçou a estratégia traçada em dezembro do ano passado, de elevar a Selic a níveis suficientemente contracionistas para desacelerar a atividade em 2025.

"Mantemos nosso cenário de uma taxa Selic atingindo o pico de 15,25% ao ano na metade de 2025, com desaceleração no ritmo das altas em maio e junho", escreveram os economistas do Bradesco.