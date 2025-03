Banco do Japão (BoJ) mantém taxa de juros em 0,50%, como esperado

O Banco do Japão (BoJ) manteve em 0,50% sua principal taxa de juros, em reunião na quarta-feira, 19 (pelo horário local). No encontro anterior, do dia 24 de janeiro, a autoridade monetária japonesa subiu a taxa de 0,25% para 0,50%, a primeira alta em 17 anos.

A decisão desta quarta veio em linha com a expectativa de analistas consultados pela FactSect.