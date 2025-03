Retenção sobre dividendos no Brasil, acima de R$ 50 mil, vale só para PF, diz Barreirinhas

O secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, afirmou nesta terça-feira, 18, que a retenção na fonte sobre dividendos no Brasil, acima de R$ 50 mil, valerá apenas para pessoas físicas, ou seja, não abrange pessoas jurídicas e fundos de investimento. Para retenção de dividendos no exterior, a medida vale tanto para pessoas físicas ou jurídicas, sobre qualquer valor.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

De acordo com Pinto, os Juros Sobre Capital Próprio (JCP), que é grande parte da remuneração que é paga para estrangeiros no Brasil, também não se altera com a proposta. Além disso, o estrangeiro vai ter direito à devolução, assim como os domiciliados no Brasil, em relação à tributação da alíquota pessoa jurídica.